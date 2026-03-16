Провайдер «Дом.ру» ограничил объём трафика 3 ТБ в месяц для пользователей домашнего интернета в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре

При превышении лимита скорость передачи данных принудительно снижают до 50 Мбит/с.Фото «Ъ» Ограничения начали действовать в феврале 2026 года, сообщила «Российская газета».В «ЭР-Телеком», которая владеет «Дом.ру», со ссылкой на собственную статистику заявили, что 85% клиентов укладываются в 500 ГБ в месяц, а ограничения коснутся менее 1% пользователей.По словам компании, «избыточные» объёмы трафика, «как правило», связаны не с личным использованием, а с коммерческой деятельностью абонентов.У тех, кто столкнулся с ограничениями скорости передачи данных из-за превышения лимита трафика в 3 ТБ, есть два варианта: доплатить за сохранение высокой скорости или дождаться автоматического сброса лимита в следующем месяце.В ФАС сообщили изданию, что проверят действия «Дом.ру» на предмет «экономической и технологической обоснованности». #новости