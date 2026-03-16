Артур Томилко
Сервисы

Провайдер «Дом.ру» ограничил объём трафика 3 ТБ в месяц для пользователей домашнего интернета в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре

При превышении лимита скорость передачи данных принудительно снижают до 50 Мбит/с.

Фото «Ъ» 
  • Ограничения начали действовать в феврале 2026 года, сообщила «Российская газета».
  • В «ЭР-Телеком», которая владеет «Дом.ру», со ссылкой на собственную статистику заявили, что 85% клиентов укладываются в 500 ГБ в месяц, а ограничения коснутся менее 1% пользователей.
  • По словам компании, «избыточные» объёмы трафика, «как правило», связаны не с личным использованием, а с коммерческой деятельностью абонентов.
  • У тех, кто столкнулся с ограничениями скорости передачи данных из-за превышения лимита трафика в 3 ТБ, есть два варианта: доплатить за сохранение высокой скорости или дождаться автоматического сброса лимита в следующем месяце.

  • В ФАС сообщили изданию, что проверят действия «Дом.ру» на предмет «экономической и технологической обоснованности».

247 комментариев