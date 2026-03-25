Минцифры запланировало к 2030 году увеличить пропускную мощность оборудования для фильтрации трафика до 954 Тбит/с — на это выделят дополнительно 14,9 млрд рублей

Увеличение мощности позволит анализировать весь трафик рунета с учётом его естественного роста, расширения блокировок и появление новых методов их обхода, говорят эксперты. Фото «Ведомости» К 2030 году пропускную способность автоматизированной системы обеспечения безопасности (АСБИ) планируют увеличить в 2,5 раза, до 954 Тбит/с, пишет «Ъ» со ссылкой на приказ Минцифры о плане деятельности.Для этого на федеральный проект «Инфраструктура кибербезопасности» выделят дополнительно 14,9 млрд рублей, а его общий бюджет составит 83,7 млрд рублей. Минцифры рассчитывает, что уже в 2026 году АСБИ будет обрабатывать 100% трафика российского сегмента интернета.Изначально федпроект предполагал, что мощность АСБИ к 2030 году составит 752,6 Тбит/с. Однако по словам собеседника «Ъ» на телеком-рынке, у технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), из которых состоит система, «ограниченная мощность». Из-за этого оборудование не всегда справляется с обработкой трафика. Чтобы решить «проблему», нужно установить больше узлов фильтрации и увеличить их мощность, пояснил он.О том, что Роскомнадзор (РКН) «не справляется» с блокировками из-за перегрузки ТСПУ, 19 марта 2026 года со ссылкой на источники писало Forbes. Однако регулятор заявил, что «информация не соответствует действительности».Планы Минцифры по увеличению пропускной способности АСБИ в РКН объяснили масштабированием «в соответствии с ростом трафика операторов связи». Производители ПО и оборудования для ТСПУ «РДП.ру» и «Сигналтек» отказались от комментариев, в «Цитадели» не ответили на запрос «Ъ».Увеличение мощности до 954 Тбит/с — попытка привести инфраструктуру в соответствие с реальным объёмом трафика, считает руководитель направления анализа защищённости компании «Информзащита» Анатолий Песковский. По его словам, этого достаточно, «чтобы анализировать весь трафик рунета с запасом под рост, усложнение правил [фильтрации] и появление новых методов обфускации (обхода блокировок — vc.ru)». Одна из целей — увеличить эффективность блокировки VPN, полагает он.954 Тбит/с — «очень большой» показатель, отмечает замглавы Servicepipe Даниил Щербаков. Для сравнения: в 2024 году через российские сети прошло 188,5 эксабайта трафика — это соответствует примерно 30 Тбит/с среднего трафика всего рунета, поясняет он.Артур Мартыгин