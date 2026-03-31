Артур Томилко
Сервисы

«Мы понимаем последствия, но другие варианты сильно хуже»: глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство «обязано» снизить уровень использования VPN в России

При этом он отметил, что выступает против введения административной ответственности за использование VPN.

  • Шадаев опубликовал заявление в чате ассоциации «Мы ИТ». По его словам, Минцифры как орган исполнительной власти «обязано» выполнять поставленные перед ним задачи: в данном случае — снизить уровень использования VPN в России.

Как все вы знаете, приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований. Долго, сложно, безрезультатно.

Максут Шадаев, глава Минцифры
  • При этом Минцифры хочет решить стоящую перед ним задачу с «минимальными последствиями и обременениями для пользователей», отметил Шадаев.

В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится.

Максут Шадаев, глава Минцифры
  • «Обсуждаемые сегодня меры» министр назвал «сложным компромиссом» (вероятно, речь о взимании операторами платы за использование международного трафика — vc.ru).
  • Шадаев отметил, что в Минцифры знают о большом количестве «нюансов», в числе которых он назвал «доступы разработчиков, встроенную оплату и многое другое». По его словам, ведомство «готово искать решения с учётом общего курса».

Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже.

Максут Шадаев, глава Минцифры

407 комментариев