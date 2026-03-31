«Мы понимаем последствия, но другие варианты сильно хуже»: глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство «обязано» снизить уровень использования VPN в России

При этом он отметил, что выступает против введения административной ответственности за использование VPN.Фото «Ъ» Шадаев опубликовал заявление в чате ассоциации «Мы ИТ». По его словам, Минцифры как орган исполнительной власти «обязано» выполнять поставленные перед ним задачи: в данном случае — снизить уровень использования VPN в России.Как все вы знаете, приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований. Долго, сложно, безрезультатно.Максут Шадаев, глава МинцифрыПри этом Минцифры хочет решить стоящую перед ним задачу с «минимальными последствиями и обременениями для пользователей», отметил Шадаев.В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится.Максут Шадаев, глава Минцифры«Обсуждаемые сегодня меры» министр назвал «сложным компромиссом» (вероятно, речь о взимании операторами платы за использование международного трафика — vc.ru). Шадаев отметил, что в Минцифры знают о большом количестве «нюансов», в числе которых он назвал «доступы разработчиков, встроенную оплату и многое другое». По его словам, ведомство «готово искать решения с учётом общего курса».Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже.Максут Шадаев, глава Минцифры