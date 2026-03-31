Артур Томилко
Сервисы

Минцифры предложило создать государственную платформу электронной почты для официальной переписки между гражданами, бизнесом и государственными органами — «Ведомости»

Для юрлиц, ИП и самозанятых её использование будет обязательным и платным.

Фото «Ведомости» 
  • Инициатива содержится в текущей редакции законопроекта о реформе почтовой отрасли, с которой ознакомились «Ведомости». Минцифры направило документ в правительство 25 марта 2026 года.
  • Сейчас у «Почты России» есть сервис «Электронные заказные письма», который позволяет бизнесу и госорганам отправлять юридически значимые документы в электронном виде. Они имеют ту же силу, что и бумажные письма с уведомлением о вручении: если у получателя есть личный кабинет, он получит электронное письмо, если нет, то «Почта» распечатает и отправит документ по адресу. Стоимость услуги составляет 60-90 рублей, уточняет газета.
  • Законопроект Минцифры вводит два новых понятия: электронная почтовая система и цифровой почтовый ящик. За разработку системы будет отвечать назначенная правительством «организация федеральной почтовой связи».
  • Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых подключение к ней станет обязательным и платным, следует из документа. Из документа также следует, что пользователи смогут создавать почтовые ящики в системе с 1 сентября 2026 года.
  • Порядок работы системы, случаи обязательного использования, а также тарифы определит правительство. Как именно будет устроена модель оплаты, из документа неясно, отмечают «Ведомости». В тексте отдельно предусмотрена ежемесячная плата за использование цифрового почтового ящика, в том числе за получение и отправку писем. Одновременно с этим говорится о взимании платы за отправку «отдельных категорий» юридически значимых писем.
  • В Минцифры отказались от комментариев. В «Почте России» сообщили «Ведомостям», что не комментируют законопроект на данном этапе.
  • Опрошенные газетой юристы и предприниматели говорят, что бизнесу «давно» нужен единый канал получения и отправки юридически значимых документов. Государственная система может снизить риски ошибок и потери корреспонденции.
  • При этом негативную реакцию вызывает «сочетание обязательности и платности», отмечают эксперты. Предложенная Минцифры модель выглядит жёстче зарубежных аналогов, где базовый доступ к цифровым ящикам чаще всего бесплатный, отмечают они: в бизнес-среде это могут воспринять как навязанную услугу, от которой нельзя отказаться.

#новости #минцифры

100 комментариев