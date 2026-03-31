Артур Томилко
Сервисы

Google разрешила менять адреса почты на домене @gmail.com — пока только пользователям в США

Письма на старый адрес продолжат приходить.

Источник: Android Authority 
  • Информация о потенциальной возможности сменить адрес почтового ящика Gmail начала появляться в справочных материалах Google в конце 2025 года.
  • Теперь функция стала доступна пользователям в США, пишет Android Authority. Они могут менять имя ящика на домене @gmail.com один раз в год, но не более трёх раз для одного аккаунта.

  • Для этого в настройках профиля Google нужно открыть раздел «личная информация», затем найти пункт с адресом электронной почты и заменить имя ящика.

  • Письма и другие данные пользователя останутся нетронутыми, а старый адрес станет «альтернативным» — с помощью него также можно входить в аккаунт и получать письма.

#новости #gmail

43 комментария