Google разрешила менять адреса почты на домене @gmail.com — пока только пользователям в США

Письма на старый адрес продолжат приходить.Источник: Android Authority Информация о потенциальной возможности сменить адрес почтового ящика Gmail начала появляться в справочных материалах Google в конце 2025 года.Теперь функция стала доступна пользователям в США, пишет Android Authority. Они могут менять имя ящика на домене @gmail.com один раз в год, но не более трёх раз для одного аккаунта.Для этого в настройках профиля Google нужно открыть раздел «личная информация», затем найти пункт с адресом электронной почты и заменить имя ящика. Письма и другие данные пользователя останутся нетронутыми, а старый адрес станет «альтернативным» — с помощью него также можно входить в аккаунт и получать письма.#новости #gmail