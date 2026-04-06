WABetaInfo заметило в бета-версии WhatsApp* для Android функцию шумоподавления во время звонков

Официально мессенджер её пока не представлял.Источник: WABetaInfo Мессенджер начал открывать доступ к функции некоторым бета-тестерам на Android, пишет издание. По его словам, встроенное шумоподавление доступно для голосовых и видеозвонков.Опция доступна в меню вызова. Обычно она включена по умолчанию. Если функция есть у пользователя, это не означает, что она есть и у собеседника, добавляет WABetaInfo. Когда она станет доступна для всех пользователей, WhatsApp* не сообщал.В конце марта 2026 года WhatsApp* добавил инструмент Writing Help для генерации ответов на сообщения с учётом стиля пользователя и истории переписок, а также функцию редактирования фотографий с помощью Meta* AI внутри чата.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости