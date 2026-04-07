Евгения Евсеева
«Уйдут сотни, если не тысячи»: аналитики рассказали Forbes об опасениях по поводу ужесточения регулирования операторов связи

По их словам, сильнее всего пострадают небольшие населённые пункты.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • 2 апреля 2026 года РБК и «Известия» сообщили, что Минцифры начало обсуждать с операторами связи планы сократить количество провайдеров. 3 апреля РБК рассказало, что ведомство задумалось о снятии моратория на проверки операторов связи, чтобы контролировать установку систем для хранения записей звонков и переписки.
  • По словам опрошенных Forbes аналитиков и участников рынка, предлагаемые меры ударят по малым операторам. Они считают, что инициативы направлены на сокращение количества игроков в отрасли.
  • Негативное влияние прежде всего ощутит потребитель: он столкнётся с ростом тарифов и меньшей географической доступностью к услугам. Пострадают и крупные игроки — прежде всего «Ростелеком», рассуждает партнёр Comnews Research Леонид Коник.

«Ростелеком» сильно сократил штат в регионах и часто прибегает к услугам малых операторов для подключения абонентов. Также он продаёт малым игрокам в регионах услуги оптом, и без них выручка «национального чемпиона» просядет. Для государства все это приведёт к снижению налоговой базы и росту недовольства граждан.

Леонид Коник, партнёр Comnews Research
  • Если изменения будут приняты, мелким провайдерам действительно «придётся очень туго», говорит президент ассоциации «Макател» Алексей Амелькин.

Нас лишают работы. Пострадают тысячи операторов и сотни тысяч, если не миллионы абонентов (точной статистики у меня, к сожалению, нет). Без интернета останется также и множество жителей сельской местности: крупные операторы туда просто не идут из-за отсутствия выгоды. Как-то выручал мобильный интернет, но ситуация с ним сейчас известная.

Проблема с подвесом кабелей на электроопорах затрагивает не только мелких операторов — вряд ли крупный бизнес без госдотаций пойдет сейчас окучивать сельскую местность, где аренда мест на опорах значительно снижает маржу с абонентов. А просто так забрать чужую инфраструктуру мелких операторов тоже вряд ли получится, много технических и организационных проблем.

Алексей Амелькин, президент ассоциации «Макател»
  • Инициатива приведёт к исчезновению большого числа малых операторов связи, полагает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. Большинство абонентов без связи не останутся, рассуждает он: чаще всего у абонентов есть альтернатива локальному игроку в виде федерального или крупного регионального провайдера.

Вместе с тем в некоторых случаях альтернативы нет: это небольшие населённые пункты, дачи и коттеджные поселки, отдельные группы домов в городах. Провайдерам в таких локациях придётся либо продаваться, причём недорого, либо повышать стоимость услуг. Альтернатива — отключить сеть и предоставить абонентам самим решать проблему.

Константин Анкилов, гендиректор «ТМТ Консалтинг»
  • По словам Амелькина, взять к себе абонентов не смогут и крупные операторы — у них во многих малых городах просто нет технической возможности. Они уже сейчас нередко отказывают в подключении, потому что «банально нет портов в коммутаторах на домах».
  • Впрочем, пока это только проект, поэтому отрасль будет обсуждать его с Минцифры.

