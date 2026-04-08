Артур Томилко
Сервисы

В Google Chrome добавили режим вертикального отображения вкладок

Функцию тестировали с ноября 2025 года.

Видео Google
  • Google выпустила обновление Chrome, в котором стал доступен режим вертикального отображения вкладок. Он должен постепенно появиться у всех пользователей.
  • Чтобы его включить, нужно щёлкнуть правой кнопкой по панели вкладок и выбрать пункт «Показать вкладки вертикально». Боковую панель с вкладками также можно свернуть, чтобы освободить место на экране.
  • Chrome стал одним из последних популярных браузеров, в котором появились вертикальные вкладки. Режим уже доступен в Firefox, Edge, Brave. Встроенной функции нет только в Opera.
  • Тестировать вертикальные вкладки в Chrome начали в ноябре 2025 года. Сначала режим появился в эксперементальных сборках, а затем в бета-версиях. Активировать функцию также можно принудительно — для этого нужно ввести в в адресной строке «chrome://flags/#vertical-tabs».

#новости #chrome

