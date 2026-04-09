YouTube добавил функцию автоматического ускорения видео для «экономии времени» — пока она доступна только для роликов на английском языке

Также для неё нужна Premium-подписка. Источник здесь и далее: Android AuthorityФункция появилась в Android- и iOS-приложении и пока доступна только для видео на английском языке, пишет Android Authority. Она автоматически ускоряет ролик, который смотрит пользователь, позволяя «сэкономить время» и не ухудшая понимание контента. Автоускорение можно отключить в настройках.При этом в описании функции на YouTube указано, что она доступна до 27 апреля 2026 года. Вероятно, после этого Google решит, стоит ли оставлять автоматическое ускорение.Ещё одно нововведение — режим On-the-go, предназначенный для просмотра подкастов и разговорных видео на ходу. Он убирает «отвлекающие» визуальные элементы, включая комментарии и субтитры, если смартфон зафиксирует движение в течение минимум минуты.