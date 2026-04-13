Booking.com предупредил пользователей о «доступе третьих лиц» к данным о бронированиях — платёжной информации это не коснулось

Сколько пользователей пострадало — неизвестно. Источник: Depositphotos12 апреля 2026 года некоторые пользователи получили уведомление о возможной утечке данных, пишет NL Times. Компания подтвердила факт утечки, а на следующий день предупредила о доступе «неавторизованных третьих лиц» к данным.По словам компании, «ситуация находится под контролем», а «пострадавшие пользователи» проинформированы. Сколько клитентов задела утечка — не уточняется.Как указывает издание, посторонние могли увидеть данные о бронировании — имена, адреса электронной почты, физические адреса, номера телефонов и любую информацию, которой пользователи делились с отелями.При этом платёжные данные при утечке посторонние не получили, уверяет компания. Но клиентам всё равно порекомендовали внимательнее относиться к сообщениям и запросам об оплате.#новости #bookingcom