Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Крипто
Путешествия
Инвестиции
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

Booking.com предупредил пользователей о «доступе третьих лиц» к данным о бронированиях — платёжной информации это не коснулось

Сколько пользователей пострадало — неизвестно.

Источник: Depositphotos
  • 12 апреля 2026 года некоторые пользователи получили уведомление о возможной утечке данных, пишет NL Times. Компания подтвердила факт утечки, а на следующий день предупредила о доступе «неавторизованных третьих лиц» к данным.
  • По словам компании, «ситуация находится под контролем», а «пострадавшие пользователи» проинформированы. Сколько клитентов задела утечка — не уточняется.
  • Как указывает издание, посторонние могли увидеть данные о бронировании — имена, адреса электронной почты, физические адреса, номера телефонов и любую информацию, которой пользователи делились с отелями.
  • При этом платёжные данные при утечке посторонние не получили, уверяет компания. Но клиентам всё равно порекомендовали внимательнее относиться к сообщениям и запросам об оплате.

#новости #bookingcom

4
2
1
5 комментариев