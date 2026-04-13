Roblox с июня 2026 года запустит «детские» аккаунты — для пользователей от 5 до 9 лет и для тех, кому от 9 до 15 лет

От учётной записи зависит, в какие игры сможет зайти ребёнок. Источник: Roblox Для пользователей в возрасте от 5 до 9 лет введут аккаунты под названием Roblox Kids — в них дети смогут получить доступ к играм с самым низким возрастным рейтингом, пишет TechCrunch. То есть без насилия или с «эпизодическим умеренным насилием», «грубоватыми» шутками и «периодическими» пугающими сценами.По умолчанию в таком аккаунте отключены переписки — их может включить родитель, но только для общения с конкретными пользователями.Для тех, кому от 9 до 15 лет, заработают аккаунты Roblox Select. В них будут игры с «умеренным» возрастным рейтингом, а переписываться можно будет только с пользователями той же возрастной группы.Родители могут разрешить детям играть в некоторые игры, которые недоступны в их аккаунте, — например, если младший ребёнок хочет сыграть со старшим братом или сестрой.Для остальных пользователей будут работать обычные учётные записи. При этом доступ к контенту с «ограничениями» — включая откровенные сцены насилия, ненормативную лексику и другое — получат только игроки старше 18 лет.Новые аккаунты появятся в начале июня 2026 года. Будет переходный период, во время которого пользователи смогут пройти проверку возраста, чтобы их учётную запись отнесли к нужному типу. Сколько он продлится, не уточняется.Данила БычковОфтоп18.11.2025