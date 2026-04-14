Сервис спутникового интернета Amazon Leo представил терминал для самолётов со скоростью загрузки до 1 Гбит/с

Компания утверждает, что подключение оборудования занимает «один день».Источник: AmazonКомпания представила терминал Leo Aviation Antenna, который должен помочь Amazon конкурировать со Starlink, пишет PCMag. Заявленная скорость загрузки составляет до 1 Гбит/с, скорость выгрузки — до 400 Мбит/с.В Amazon утверждают, что установка терминала на фюзеляж самолёта займёт «один день». При этом установка аналогичного оборудования от Starlink занимает 10-14 дней, подчёркивает издание.По словам компании, мощности терминала будет достаточно для подключения «полного самолёта» с учётом пассажиров и членов экипажа, а скорость интернета на борту позволит смотреть фильмы, работать и играть.При этом у Amazon пока недостаточно спутников для обеспечения стабильного покрытия, отмечает PCMag. В апреле 2026 года Financial Times писало, что у компании около 180 устройств на орбите по сравнению с более чем 10 тысячами спутников Starlink.Официальный запуск Amazon Leo запланирован на лето 2026-го. У Amazon уже есть соглашения с авиакомпаниями Delta и JetBlue, обе собираются предоставлять своим пассажирам бесплатный доступ к интернету.