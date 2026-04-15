Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Карьера
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

Google открыла всем пользователям Windows доступ к ИИ-панели поиска, похожей на Spotlight от Apple

С помощью неё можно искать информацию в интернете и на компьютере.

Источник: Google 
Источник: Google 
  • Google начала тестировать приложение для Windows с функциями, напоминающими Spotlight, в апреле 2025 года. Теперь оно доступно по всему миру на английском языке, пишет The Verge.
  • Скачать приложение можно с сайта Google, оно работает на компьютерах с Windows 10 и более новыми версиями.
  • Вызвать поисковой сервис можно сочетанием клавиш Alt + пробел, после этого откроется панель, с помощью которой можно искать информацию в интернете, а также на «Google Диске» и среди файлов на компьютере.
  • Есть несколько режимов работы — например, можно переключиться на диалог с ИИ.

#новости #google

3
2
21 комментарий