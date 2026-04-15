Google открыла всем пользователям Windows доступ к ИИ-панели поиска, похожей на Spotlight от Apple

С помощью неё можно искать информацию в интернете и на компьютере. Источник: Google Google начала тестировать приложение для Windows с функциями, напоминающими Spotlight, в апреле 2025 года. Теперь оно доступно по всему миру на английском языке, пишет The Verge.Скачать приложение можно с сайта Google, оно работает на компьютерах с Windows 10 и более новыми версиями.Вызвать поисковой сервис можно сочетанием клавиш Alt + пробел, после этого откроется панель, с помощью которой можно искать информацию в интернете, а также на «Google Диске» и среди файлов на компьютере.Есть несколько режимов работы — например, можно переключиться на диалог с ИИ.#новости #google