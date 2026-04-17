В App Store появилось приложение «Про жарка» с функциями «Россельхозбанка»

Оно замаскировано под сервис для определения прожарки стейка по фото.Скриншот vc.ruО релизе приложение «Россельхозбанк» сообщил в Telegram-канале. По словам банка, в нём доступны «те же функции» без изменений в интерфейсе.В App Store приложение называется «Про жарка». Оно замаскировано под сервис для определения степени прожарки стейка по фотографии.Официальное приложение «Россельхозбанка» удалили из App Store в 2022 году. После этого его несколько раз загружали в магазин под разными названиями. Последний раз — в феврале 2026 года.