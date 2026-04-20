«Яндекс» запланировал летом 2026 года запустить виртуального мобильного оператора на сети «Билайна» — «Ъ»

По оценкам опрошенных газетой экспертов, инвестиции в проект могут составить от 2 млрд до 6 млрд рублей. Фото Global Look PressО том, что «Яндекс» планирует запустить виртуального мобильного оператора, «Ъ» рассказал источник на телком-рынке. По его словам, работать сервис будет на сети «Билайна», а «Яндекс» возьмёт на себя разработку продукта и маркетинг.Ещё один собеседник газеты сообщил, что «запуск ожидается в ближайшие пару месяцев». При этом с названием оператора компания пока не определилась, отметил он.В конце марта 2026 года Telegram-канал «Обратная сторона телекома» обратил внимание, что связанная с «Яндексом» компания «Хэдвиг» получила лицензию на оказание услуг связи в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В апреле канал «Нецифровая экономика» со ссылкой на источники писал, что оператора запустят на сети «Билайна».Опрошенные газетой эксперты оценивают объём инвестиций в 2-6 млрд рублей. При условии активного продвижения внутри экосистемы и «агрессивного ценового позиционирования» окупиться проект может в течение трёх-пяти лет, добавляют они.Собственный виртуальный оператор также позволит «Яндексу» увеличить количество данных о пользователях, в том числе об их «перемещениях, маршрутах, расходах, контактах и других поведенческих факторах», отмечают собеседники газеты. Это усилит «рекламные возможности компании». В «Яндексе» и «Билайне» от комментариев отказались.По данным TelecomDaily, в первой половине 2025 года самым крупным виртуальным оператором была Yota (работает на сети «Мегафона») с 9,5 млн абонентов (45% рынка). На втором месте — «Т-Мобайл» (сети Т2 и МТС) с 4,6 млн абонентов (22%), на третьем — «СберМобайл» (сети Т2 и «МегаФона») c 4 млн абонентов (19%).