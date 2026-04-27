Платформа для продажи подержанных автомобилей CarPrice перешла «Ростеху»

Полученные активы используют в «национальных интересах», сказали в госкорпорации.Источник: Russian Business CarPrice (ООО «Селаникар») и некоторые другие «цифровые активы», изъятые по решению суда по делу инвестора Александра Галицкого*, передали «Ростеху», заметил «Интерфакс».Получение активов подтвердили в госкорпорации. Там отметили, что решения о передаче компаний под управление «Ростеха» принимает государство — в данном случае суд по иску Генпрокуратуры.Активы «будут задействованы в национальных интересах, в реализации госпроектов», добавили в компании. Детали обещают рассказать позднее.Суд изъял CarPrice в доход государства по делу Галицкого* и Almaz Capital* в конце марта 2026 года, писали «Ведомости». Тогда же инвестора и инфестфонд признали экстремистским объединением в России по иску Генпрокуратуры.Forbes писал, что в сети сервиса по продаже подержанных автомобилей через онлайн-аукцион CarPrice — более 150 салонов по приёмке и оценке автомобилей в 60 городах. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Селаникар» в 2025 году получило 7,7 млрд рублей выручки и 126,4 млн чистого убытка.*Суд признал экстремистским объединением Александра Галицкого и фонд Almaz Capital Partners и запретил их деятельность в России.