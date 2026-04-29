Евгения Евсеева
Сервисы

«Т-Банк» запустил сервис по сравнению стоимости и сроков доставки посылок

Среди партнёров — «Яндекс Доставка», СДЭК, 5Post, «Каргобукинг» и другие.

  • Сервис доступен в разделе «Город» во вкладке «Все сервисы», сообщил банк. Он позволяет сравнивать стоимость отправки посылок и сроки их доставки в нескольких курьерских компаниях.

  • Сначала нужно ввести данные — адрес отправления и получения, размер и ценность груза. Затем можно посмотреть варианты доставки — с ценами и сроками.

  • После выбора оптимального варианта пользователю нужно перейти в интерфейс курьерской службы: если есть её приложение, откроется оно, если нет — откроется браузер с веб-версией сервиса, где уже заполнены все данные.

37 комментариев