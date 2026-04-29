«Фонтанка»: Минцифры рассматривает возможность ввести плату за международный интернет-трафик — эксперты считают, что отличить его от VPN невозможно

В некоторых случаях трафик «из России в Россию» может проходить через другие страны.Источник: «Коммерсант»28 апреля 2026 года Ассоциация компаний связи поделилась ответом Минцифры на своё обращение. Согласно ему, ведомство прорабатывает «конкретные параметры механизма дополнительной тарификации международного трафика пользователей». СМИ сделали вывод, что обсуждают введение платы за VPN-трафик. Публично Минцифры не комментировало информацию.Опрошенные «Фонтанкой» эксперты из телеком-отрасли называют задачу отличить «запрещённый VPN-трафик» от легального международного «нерешаемой» для операторов. Последние «в принципе не понимают, что такое международный интернет-трафик».Международный трафик включает в себя, например, использование российскими пользователями иностранных ресурсов и доступ к библиотекам и репозиториям, которыми пользуются «абсолютно все российские разработчики и многие государственные информационные системы», отметил гендиректор группы компаний ComNews Леонид Коник.Кроме того, в некоторых случаях трафик «из России в Россию» может проходить через другие страны из-за особенностей маршрутизации. Например, если пользователь из Новосибирска пытается открыть российский ресурс, данные могут идти через Казахстан, Китай и Монголию.В случае интернет-трафика пакеты данных могут ходить как угодно и где угодно. У пакета данных нет флажка той или иной страныЛеонид Коник, гендиректор ComNewsГлава агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что государство «последовательно делает использование VPN неудобным» — при этом его продолжат использовать за деньги те, «у кого будет возможность». В конце марта 2026 года собеседники Forbes рассказали, что Минцифры «попросило» операторов ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц в мобильных сетях. По их словам, ограничения должны заработать до 1 мая 2026 года. BBC писало, что за каждый гигабайт сверх лимита могут взимать в среднем по 150 рублей.В апреле 2026-го «Ведомости» писали, что операторы попросили Минцифры отложить введение платы за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц, потому что не успели настроить системы к 1 мая 2026 года.Артур Мартыгин