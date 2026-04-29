«Фонтанка»: Минцифры рассматривает возможность ввести плату за международный интернет-трафик — эксперты считают, что отличить его от VPN невозможно

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что государство «последовательно делает использование VPN неудобным» — при этом его продолжат использовать за деньги те, «у кого будет возможность».



В конце марта 2026 года собеседники Forbes рассказали, что Минцифры «попросило» операторов ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц в мобильных сетях. По их словам, ограничения должны заработать до 1 мая 2026 года. BBC писало, что за каждый гигабайт сверх лимита могут взимать в среднем по 150 рублей.