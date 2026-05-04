Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Образование
Карьера
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Сервисы

Операторы связи начали рассылать предупреждения об ограничении мобильного интернета и SMS в Москве с 5 по 9 мая

В целях «обеспечения мер безопасности».

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • «Билайн» начал предупреждать жителей столицы о временных ограничениях в работе мобильного интернета и отправке SMS-сообщений «в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая».
  • Оператор рекомендовал использовать для голосовых звонков функцию VoLTE для передачи данных по сети 4G. Её нужно включить в настройках смартфона. Сообщений о рассылках от других операторов пока нет.
  • 29 апреля 2026 года источник «Ъ» на телеком-рынке сообщал о возможных отключениях мобильного интернета в Москве 5, 7 и 9 мая 2026 года.
  • По словам источников BBC, ограничения должны быть «более мощными» и действовать не только в центре города. Один из них заявил, что 5, 7 и 9 мая будут блокировать «всю мобильную связь» и, возможно, отправку SMS и работу «белых списков».

#новости

34
12
3
1
99 комментариев