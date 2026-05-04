Операторы связи начали рассылать предупреждения об ограничении мобильного интернета и SMS в Москве с 5 по 9 мая

В целях «обеспечения мер безопасности».Скриншот vc.ru«Билайн» начал предупреждать жителей столицы о временных ограничениях в работе мобильного интернета и отправке SMS-сообщений «в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая».Оператор рекомендовал использовать для голосовых звонков функцию VoLTE для передачи данных по сети 4G. Её нужно включить в настройках смартфона. Сообщений о рассылках от других операторов пока нет.29 апреля 2026 года источник «Ъ» на телеком-рынке сообщал о возможных отключениях мобильного интернета в Москве 5, 7 и 9 мая 2026 года.По словам источников BBC, ограничения должны быть «более мощными» и действовать не только в центре города. Один из них заявил, что 5, 7 и 9 мая будут блокировать «всю мобильную связь» и, возможно, отправку SMS и работу «белых списков».