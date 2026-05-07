Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Карьера
Крипто
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Сервисы

«Телега» запустила подписку за 99 рублей в месяц для доступа в приложение без «очереди»

Списки ожидания ввели из-за наплыва пользователей в марте 2026 года.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftelegaru%2F285&postId=2915165" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Telega</a>
Источник: Telega
  • Неофициальный Telegram-клиент «Телега» начал тестировать платную подписку «Телега Плюс» для доступа в мессенджер «без ожидания», пишет «Коммерсант».
  • Сначала её запустят для 1 млн пользователей Android из списка ожидания. Подписка будет стоить 1 рубль за первый месяц, затем 99 рублей в месяц или 199 рублей за три месяца.
  • Число желающих подключиться к мессенджеру значительно превысило прогнозы команды, рассказали изданию в сервисе. Подписка «позволит постепенно масштабировать сервис и сделать процесс подключения и оплаты максимально удобным».
  • «Телегу» (Telega) весной 2025 года выпустила российская ИТ-компания «Даль» (теперь «Телега»). Приложение работает на базе открытого исходного кода Telegram и внешне его копирует.
  • В марте 2026-го оно временно ограничило вход пользователей, чтобы «избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу».
  • 5 апреля 2026 года Telegram начал помечать пользователей неофициального клиента, который «может снизить защищённость переписки».
  • 9 апреля Cloudflare пометил «Телегу» как «шпионское ПО». Тогда же приложение удалили из App Store. 11 апреля разработчики сообщили, что провайдер снял со страницы с описанием сервиса «классификацию, которую ранее ошибочно присвоил».
Артур Мартыгин
Телеграм
Клон со «Стеной» и «без ограничений»: что известно о «Телеге» — стороннем клиенте Telegram, который в интернете связывают с VK

Кто стоит за сервисом и какие подозрения он вызывает.

Источник: «Телега»

#новости

74
1
91 комментарий