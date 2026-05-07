«Телега» запустила подписку за 99 рублей в месяц для доступа в приложение без «очереди»

Списки ожидания ввели из-за наплыва пользователей в марте 2026 года.Источник: TelegaНеофициальный Telegram-клиент «Телега» начал тестировать платную подписку «Телега Плюс» для доступа в мессенджер «без ожидания», пишет «Коммерсант».Сначала её запустят для 1 млн пользователей Android из списка ожидания. Подписка будет стоить 1 рубль за первый месяц, затем 99 рублей в месяц или 199 рублей за три месяца.Число желающих подключиться к мессенджеру значительно превысило прогнозы команды, рассказали изданию в сервисе. Подписка «позволит постепенно масштабировать сервис и сделать процесс подключения и оплаты максимально удобным».«Телегу» (Telega) весной 2025 года выпустила российская ИТ-компания «Даль» (теперь «Телега»). Приложение работает на базе открытого исходного кода Telegram и внешне его копирует.В марте 2026-го оно временно ограничило вход пользователей, чтобы «избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу».5 апреля 2026 года Telegram начал помечать пользователей неофициального клиента, который «может снизить защищённость переписки».9 апреля Cloudflare пометил «Телегу» как «шпионское ПО». Тогда же приложение удалили из App Store. 11 апреля разработчики сообщили, что провайдер снял со страницы с описанием сервиса «классификацию, которую ранее ошибочно присвоил».Артур Мартыгин