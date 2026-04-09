Хостинг-провайдер Cloudflare пометил неофициальный Telegram-клиент «Телега» как «шпионское ПО»

Это могло стать причиной удаления приложения из App Store.Скриншот vc.ru Это следует из данных аналитической платформы Radar, принадлежащей Cloudflare (поставщик услуг DNS, CDN и защиты от DDoS-атак). Ссылкой поделился автор «ЗаТелеком» Михаил Климарев (состоит в реестре экстремистов и террористов Росфинмониторинга).Cloudflare пометил как связанные с «шпионским ПО» два домена, которые относятся к «Телеге», — telega.me и api.telega.info. Об этом же сообщал «Код Дурова».По словам экспертов, опрошенных изданием, якобы после этого запустился процесс «отмены проекта» — он начал «терять доверие» инфраструктурных сервисов. В результате, например, международный удостоверяющий центр GlobalSign отозвал TLS-сертификат, который нужен для защищённого подключения по HTTPS. А затем «Телегу» удалили из App Store.В сервисе заявили, что модерация Apple могла «неверно интерпретировать» рост негативных отзывов у приложения. Сама «Телега» связывает их с ограничением регистрации.«Телегу» (Telega) выпустила российская компания «Даль» (теперь «Телега»). Сервис работает на базе открытого исходного кода Telegram и внешне копирует мессенджер. Среди отличительных функций — «Стена» и агрегатор публикаций каналов, на которые подписан пользователь. 14 марта 2026 года он ограничил регистрацию, чтобы «избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу».Независимые исследователи связывают его с VK, так как в коде есть прямые ссылки на ресурсы холдинга. Разработчики говорят, что «использование публично доступных технологий не равняется быть частью той или иной компании».«Телегу» также подозревали в перехвате трафика пользователей, указывая на то, что она подменяет адреса дата-центров Telegram на собственные серверы и использует дополнительный RSA-ключ, которого нет в официальном приложении.В апреле 2026 года, после массовых публикаций об этом, Telegram начал «помечать» пользователей неофициальных клиентов своего мессенджера. В предупреждении сказано, что переписки с такими собеседниками могут быть хуже защищены.#новости