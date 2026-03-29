Telegram планирует начать помечать пользователей неофициальных версий мессенджера

Это может быть связано новостями о том, что в альтернативном клиенте «Телега» нашли признаки перехвата трафика. Скриншот vc.ruВ базе предложений по переводу интерфейса официального приложения Telegram для iOS появились записи на русском языке с вариантами предупреждения об использовании собеседником стороннего клиента мессенджера, пишет Telegram Info.«Пользователь использует неофициальный клиент Telegram, что может снизить безопасность переписки с этим пользователем», — говорится в одном из примеров.Нововведение может быть связано с ростом популярности стороннего клиента «Телега» и новостей о том, что он перехватывает трафик пользователей, полагает издание. Но когда Telegram планирует добавить функцию, неизвестно.23 марта анонимные исследователи опубликовали отчёт, в котором говорится, что «Телега» среди прочего подменяет адреса дата-центров Telegram на собственные серверы, а также использует дополнительный RSA-ключ, которого нет в официальном приложении.Будет ли предупреждение применяться и для других сторонних клиентов мессенджера, пока неясно.Артур Мартыгин