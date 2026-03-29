Артур Томилко
Телеграм

Telegram планирует начать помечать пользователей неофициальных версий мессенджера

Это может быть связано новостями о том, что в альтернативном клиенте «Телега» нашли признаки перехвата трафика.

  • В базе предложений по переводу интерфейса официального приложения Telegram для iOS появились записи на русском языке с вариантами предупреждения об использовании собеседником стороннего клиента мессенджера, пишет Telegram Info.
  • «Пользователь использует неофициальный клиент Telegram, что может снизить безопасность переписки с этим пользователем», — говорится в одном из примеров.
  • Нововведение может быть связано с ростом популярности стороннего клиента «Телега» и новостей о том, что он перехватывает трафик пользователей, полагает издание. Но когда Telegram планирует добавить функцию, неизвестно.
  • 23 марта анонимные исследователи опубликовали отчёт, в котором говорится, что «Телега» среди прочего подменяет адреса дата-центров Telegram на собственные серверы, а также использует дополнительный RSA-ключ, которого нет в официальном приложении.
  • Будет ли предупреждение применяться и для других сторонних клиентов мессенджера, пока неясно.
Артур Мартыгин
Телеграм
Клон со «Стеной» и «без ограничений»: что известно о «Телеге» — стороннем клиенте Telegram, который в интернете связывают с VK

Кто стоит за сервисом и какие подозрения он вызывает.

Источник: «Телега»

