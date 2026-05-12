Операторы «большой четвёрки» подписали соглашения с Max — пользователи смогут получать в нацмессенджере коды подтверждения и уведомления от компаний

В сервисе уже есть возможность получать уведомления от Госуслуг.«Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 подписали стратегические соглашения с Max. В рамках договорённостей пользователи смогут получать в нацмессенджере сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в сервисы.Уведомления будут автоматически приходить в две «защищённые папки» с галочками верификации — «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». «Особенно важные» уведомления будут приходить только на доверенное устройство, которое укажет пользователь.Технологию уже протестировали вместе с Минцифры, она лежит в основе для входа в приложение Госуслуг. Уведомления с госсервиса можно получать в мессенджере с конца 2025 года.В феврале 2026 года Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который вводит для российских сайтов обязательное подтверждение «значимых действий» в интернете кодами из SMS и одновременно сообщениями в Max. Перечень таких действий утвердит правительство. По плану норма должна заработать с 1 сентября 2026-го.Национальный совет финансового рынка и Ассоциация компаний интернет-торговли просили пересмотреть законопроект, писал «Ъ». Последняя, например, предлагала дать пользователям выбор между двумя способами верификации. Во втором чтении законопроект пока не рассматривали.