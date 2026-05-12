Таня Боброва
Сервисы

Google представила Pause Point в Android — инструмент против бесконечного «залипания» в приложениях

Система не даст сразу зайти в сервис, который пользователь сам сочтёт отвлекающим, — чтобы действие было более осознанным.

Источник: Google
  • Инструмент должен помочь пользователям Android-устройств «не зависать» в вызывающих привыкание приложениях вроде TikTok, X или Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет TechCrunch.
  • Пользователь может пометить определённое приложение как отвлекающее — если после этого его открыть, система предоставит 10-секундную паузу. По задумке, пользователь может в это время ещё раз подумать, действительно ли он хочет открыть приложение или нажал на него «автоматически».
  • Во время паузы можно выполнить короткое дыхательное упражнение, поставить таймер или перейти в другой сервис вместо скроллинга, например с аудиокнигами.
  • По сравнению с обычными таймерами функцию сложнее выключить, отмечает издание. Для отключения Pause Point нужно перезагрузить смартфон.
Таня Боброва
Сервисы
В App Store появился сервис Touch Grass — он блокирует приложения на смартфоне до тех пор, пока пользователь не потрогает траву

Работает по подписке, есть бесплатная версия с ограничениями.

