Microsoft обновила Copilot в браузере Edge — ИИ может анализировать данные со всех открытых вкладок, а также создавать обучающие материалы и подкасты на основе веб-страниц

Компания отмечает, что ИИ-функции можно включать и отключать по своему усмотрению. Источник: Microsoft Microsoft выпустила обновление Edge для компьютеров и смартфонов. Компания сообщила, что отключила отдельный режим Copilot Mode и встроила функции ИИ «непосредственно в браузер».Copilot может анализировать информацию одновременно со всех открытых вкладок, сравнивать данные на разных сайтах и создавать краткие пересказы открытых страниц. Пользователи могут предоставить ИИ-помощнику доступ к истории просмотров, чтобы получать «более релевантные и качественные ответы», или «делиться экраном» и обсуждать содержимое сайтов голосом.В браузер добавили режим обучения, который позволяет на основе открытых сайтов создавать обучающие материалы и «интерактивные тексты». Copilot также может генерировать подкасты по аналогии с NotebookLM от Google.Microsoft отмечает, что пользователи могут по своему усмотрению выбирать, какие функции Copilot включать или отключать. Кроме того, в настройках можно управлять доступами к данным, которые использует ИИ.Copilot в Edge официально недоступен в России из-за региональных ограничений. Для его использования может потребоваться зарубежный IP-адрес и смена региона в настройках учетной записи Microsoft.#новости #edge