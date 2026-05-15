Таня Боброва
Сервисы

Google начала тестировать сокращённый объём бесплатного облачного хранилища для новых аккаунтов без привязанного номера телефона

5 ГБ вместо 15 ГБ.

Источник: @sungusungu
  • Один из пользователей Gmail заметил, что Google ограничила объём бесплатного облачного хранилища при регистрации нового аккаунта в 5 ГБ, если не указать номер телефона. Внимание на это обратило 9To5Google.
  • Издание отмечает, что долгое время регистрация в Google автоматически давала бесплатное хранилище для Gmail, «Google Диска» и «Google Фото» на 15 ГБ.
  • Теперь, по словам пользователя, чтобы получить 15 ГБ, нужно добавить номер телефона. Согласно прикреплённому скриншоту, номер нужен, чтобы компания «убедилась, что хранилище будет добавлено только один раз для каждого пользователя».
  • 9To5Google отмечает, что привязка номера телефона при создании аккаунта в большинстве случае обязательна. Но шаг можно пропустить, например, при настройке нового Android-смартфона без SIM-карты.
  • В комментарии Android Authority компания подтвердила, что тестирует новую политику в отношении хранилища для новых учётных записей в «избранных регионах». По словам Google, это поможет ей «продолжить предоставлять высококачественный сервис» и «поощрит пользователей повысить безопасность аккаунтов и возможности восстановления данных».
  • В каких именно регионах тестируют изменения, компания не уточнила, но сообщения пользователей поступали в основном из стран Африки, отмечает Android Authority.

