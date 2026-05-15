Google начала тестировать сокращённый объём бесплатного облачного хранилища для новых аккаунтов без привязанного номера телефона

5 ГБ вместо 15 ГБ.Источник: @sungusunguОдин из пользователей Gmail заметил, что Google ограничила объём бесплатного облачного хранилища при регистрации нового аккаунта в 5 ГБ, если не указать номер телефона. Внимание на это обратило 9To5Google.Издание отмечает, что долгое время регистрация в Google автоматически давала бесплатное хранилище для Gmail, «Google Диска» и «Google Фото» на 15 ГБ.Теперь, по словам пользователя, чтобы получить 15 ГБ, нужно добавить номер телефона. Согласно прикреплённому скриншоту, номер нужен, чтобы компания «убедилась, что хранилище будет добавлено только один раз для каждого пользователя».9To5Google отмечает, что привязка номера телефона при создании аккаунта в большинстве случае обязательна. Но шаг можно пропустить, например, при настройке нового Android-смартфона без SIM-карты.В комментарии Android Authority компания подтвердила, что тестирует новую политику в отношении хранилища для новых учётных записей в «избранных регионах». По словам Google, это поможет ей «продолжить предоставлять высококачественный сервис» и «поощрит пользователей повысить безопасность аккаунтов и возможности восстановления данных».В каких именно регионах тестируют изменения, компания не уточнила, но сообщения пользователей поступали в основном из стран Африки, отмечает Android Authority.#новости #google