Дубайская Emirates начала внедрять спутниковый интернет Starlink в самолёты Airbus A380 и Boeing 777

Бесплатно для пассажиров всех классов.Источник: EmiratesКомпания договорилась о сотрудничестве со Starlink Илона Маска в 2025 году. Теперь Emirates отчиталась, что оснастила бесплатным Wi-Fi 32 самолёта Boeing 777 и первый большой лайнер Airbus A380.Они уже начали выполнять рейсы. Компания заявляет, что бесплатным Wi-Fi смогут воспользоваться все пассажиры во всех классах обслуживания: звонить, в том числе по видеосвязи, работать, скачивая файлы, играть и делать покупки в интернет-магазинах.В будущем планируют добавить трансляцию телеканалов в прямом эфире через Starlink. Сначала в мобильных приложениях, затем на экранах в спинках кресел.Установку спутникового интернета проводят в Великобритании. К концу 2027 года планируют завершить работы для всего флота — 232 самолётов.#новости