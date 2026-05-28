Российские СМИ сообщили, что YouTube начал блокировать просмотр некоторых видео с включённым VPN — такие ограничения существуют как минимум несколько лет

Они касаются спортивных трансляций и роликов, которые защищены эксклюзивными правами.Скриншот vc.ruВ конце мая 2026 года российские СМИ начали публиковать заметки о том, что YouTube блокирует просмотр некоторых видео с включённым VPN. 28 мая 2026 года внимание на проблему обратил «Ъ».В частности, при попытке воспроизвести ролик с официального YouTube-канала Олимпийских игр или «Формулы-1» в плеере появляется предупреждение о необходимости отключить «VPN или Proxy», отмечали издания.Однако ограничения на использование YouTube с VPN действуют как минимум несколько лет. К примеру, некоторые пользователи Reddit начали обсуждать проблему ещё в 2020-м. Треды по теме появлялись и позднее, в том числе в 2025 году. В основном они касались просмотра спортивных мероприятий.Официально YouTube ограничения не комментировал. На странице со справочной информацией говорится, что некоторые трансляции, шоу и другие видео «доступны не во всех регионах».При этом у некоторых российских пользователей, у которых YouTube работает без VPN, проблем с воспроизведением видео на канале Олимпийских игр нет, узнало vc.ru. В России права на трансляцию соревнований были у Okko.#новости #youtube