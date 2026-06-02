FT: Tencent начала тестировать собственного ИИ-агента в WeChat — его запуск стал главным приоритетом для компании

На фоне этого акции Tencent выросли на 10%. Источник: BloombergИИ-агент будет помогать пользователям выполнять задачи внутри WeChat, используя «миллионы» встроенных мини-приложений. Например, выбирать кафе или заказывать напиток в соответствии с предпочтениями по вкусу и цене. Tencent уже начала тестировать функцию, но точная дата запуска пока неизвестна, пишет Financial Times со ссылкой на источники.Пользователи смогут открыть чат с агентом, «свайпнув» вправо на главном экране WeChat. В июне 2026 года компания планирует начать процедуру согласования, которая необходима для публичного запуска функции.По словам одного из источников FT, прототип ИИ-агента успешно справляется с задачами, но у Tencent остаются проблемы вычислительными мощностями для массового развёртывания функции.Рынок воспринимает Tencent как «отстающую» в области ИИ компанию, заявили опрошенные Bloomberg эксперты. Успешный запуск ИИ-агента в WeChat может изменить это — особенно учитывая «огромную» экосистему сервисов компании.Акции Tencent на фоне новостей о готовящемся запуске ИИ-агента выросли на 10,1% на торгах 2 июня 2026 года. Это крупнейший внутредневной рост бумаг компании с конца 2022-го, подчёркивает Bloomberg.