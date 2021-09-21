Основатели «Банки.ру» запустили сервис MedAdvisor с отзывами о клиниках Статьи редакции
Пока в базе только клиники Москвы и Московской области, но в ближайшее время появятся и из других регионов страны.
- Основатели «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев и его жена Елена Ищеева запустили агрегатор клиник MedAdvisor. На сайте пользователи могут оставить отзыв о клинике и поставить оценку.
- Клинику можно выбрать по типу, направлению или услуге. Ранжирование — на основе внутреннего рейтинга по оценкам. В базе более 6500 государственных и частных клиник Москвы и Подмосковья. На запуск проекта основатели потратили около 15 млн рублей.
- В планах собрать релевантную базу из десятков тысяч отзывов и распространить географию сервиса на всю Россию, рассказал vc.ru Филипп Ильин-Адаев.
- На сайте будет минимум рекламы, говорят основатели. Монетизировать сервис будут через совместные с клиниками акции для посетителей сайта.
- В ноябре 2020 года Филипп Ильин-Адаев и Елена Ищеева продали свои доли «Банки.ру» и покинули компанию после конфликта с инвестором.
- В июле 2021 года Филипп Ильин-Адаев стал сооснователем сервиса аренды «интересных» машин Autobnb.
Ну тут в основном, кто первый зашёл на рынок, тот и монополист. Тот же авито. Даже юла с многомиллионными инвестициями курит в сторонке (качество авито при этом не выросло, как брали бабосики за объявления, так и берут. Те же видюхи, как частник продаешь и публикация ток за деньги). И так же продокторов будет в топе, как авито ред.
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