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Сервисы
Маша Цепелева

Основатели «Банки.ру» запустили сервис MedAdvisor с отзывами о клиниках Статьи редакции

Пока в базе только клиники Москвы и Московской области, но в ближайшее время появятся и из других регионов страны.

  • Основатели «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев и его жена Елена Ищеева запустили агрегатор клиник MedAdvisor. На сайте пользователи могут оставить отзыв о клинике и поставить оценку.
  • Клинику можно выбрать по типу, направлению или услуге. Ранжирование — на основе внутреннего рейтинга по оценкам. В базе более 6500 государственных и частных клиник Москвы и Подмосковья. На запуск проекта основатели потратили около 15 млн рублей.
  • В планах собрать релевантную базу из десятков тысяч отзывов и распространить географию сервиса на всю Россию, рассказал vc.ru Филипп Ильин-Адаев.
  • На сайте будет минимум рекламы, говорят основатели. Монетизировать сервис будут через совместные с клиниками акции для посетителей сайта.
  • В ноябре 2020 года Филипп Ильин-Адаев и Елена Ищеева продали свои доли «Банки.ру» и покинули компанию после конфликта с инвестором.
  • В июле 2021 года Филипп Ильин-Адаев стал сооснователем сервиса аренды «интересных» машин Autobnb.

#новость #medadvisor

910 просмотров
18 18 комментариев
2
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18 комментариев
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Shmyax

Когда люди, которые ничего не понимают в медицине - пишут отзывы, которые никем не проверяются из профессиональной среды - это пиздец. Будет не медицина, а сфера обслуживания🤦‍♂️

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4
it-eng

А когда отзывы не пишут- нет никакого сервиса. Просто посылают на 3 буквы. А ну ещё взятки берут естественно и ненужные лекарства впаривают по сговору с аптеками

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6
Shmyax

Эмм, что мешает писать хорошие отзывы или плохие за деньги? или там будет авторизация через госуслуги?

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0
Александр Комаров

Чем сервис отличается от десятков других с отзывами о клиниках?

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4
it-eng

Вы слышали, что без конкуренции нет качества?

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1
Александр Комаров

Ну тут в основном, кто первый зашёл на рынок, тот и монополист. Тот же авито. Даже юла с многомиллионными инвестициями курит в сторонке (качество авито при этом не выросло, как брали бабосики за объявления, так и берут. Те же видюхи, как частник продаешь и публикация ток за деньги). И так же продокторов будет в топе, как авито ред.

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1
it-eng

Это имеет значение. Но не всегда. Вы в курсе, что раньше поисковик топовый был yahoo) и где он теперь?)

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2
Shmyax

Вы не понимаете, это другое 

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0
Хозяин

Ушлая парочка!

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2
Николай Орлов

Если я правильно понял, ребята хотят монетизировать условную скидку на услуги конкретной клиники до себестоимости услуги, себе? То и есть медицинский купонатор, а клиники им будут платить. И да, рекламы будет минимум))

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1
Исключительный Мурод

Все жду когда они генерализируюи свои таргетированные сети в инструмент общего назначения. Соц сеть качества всего.

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1
Misha Zakarin

Урок, как обеспечить семью услугами лучших (или просто новых) представителей отрасли ред.

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1
Андрей Ах

Не дает господам успех продокторов покоя))) рынок хороший и в ближайшие годы будет расти в геометрической прогрессии. К примеру за 2020 год через продокторов к врачам записалось около 2 млн пациентов, при комиссии сервиса с клиники 500 рублей, это хорошие деньги...

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0
it-eng

Тогда их сайтом никто пользоваться не будет

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0
Иван Малахов

А гос туда войдут ?) Как там 23 больница Екатеринбурга на Уралмаше ?)

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0
Shmyax

придется выделить бюджет на промокампанию. Из ФОТ, конечно))

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0
Maxim Roslyakov

Качество медицины зависит от конкретного врача куда больше, чем от клиники. Для многих стран актуально и РФ точно в их числе.
В хороших клиниках бывают плохие врачи и наоборот - выдающиеся врачи в полуразвалившихся региональных больницах.
В США репутация следует за врачом и отзывы на сайте ZocDoc, например, привязаны к специалисту, а мест работы может быть указано несколько.

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0
Дмитрий Филиппов

Теперь после регистрации на MedAdvisor, будут бомбить спамом от банков и страховых одновременно?

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0
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