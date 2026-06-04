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Артур Томилко
Сервисы

В Max на iOS перестали работать push-уведомления после удаления приложения из App Store

В сервисе советуют пользователям «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения».

В Max на iOS перестали работать push-уведомления после удаления приложения из App Store
  • Мессенджер пропал из App Store 3 июня 2026 года. В VK подтвердили, что Max «временно недоступен» в магазине, но отметили, что установленное приложение продолжит работать «в обычном режиме». Компания также запросила разъяснения у Apple.
  • Утром 4 июня пресс-служба Max сообщила, что на iOS перестали приходить push-уведомления о новых сообщениях и звонках в мессенджере. Сами сообщения продолжат доставляться.
  • В сервисе посоветовали пользователям «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения».
  • «Команда Max на связи с Apple» и работает над тем, чтобы «все сервисы вновь работали как раньше», говорится в сообщении.

#max #новости

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