В Max на iOS перестали работать push-уведомления после удаления приложения из App Store

В сервисе советуют пользователям «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения».Мессенджер пропал из App Store 3 июня 2026 года. В VK подтвердили, что Max «временно недоступен» в магазине, но отметили, что установленное приложение продолжит работать «в обычном режиме». Компания также запросила разъяснения у Apple.Утром 4 июня пресс-служба Max сообщила, что на iOS перестали приходить push-уведомления о новых сообщениях и звонках в мессенджере. Сами сообщения продолжат доставляться.В сервисе посоветовали пользователям «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения».«Команда Max на связи с Apple» и работает над тем, чтобы «все сервисы вновь работали как раньше», говорится в сообщении.#max #новости