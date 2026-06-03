Мессенджер Max пропал из App Store

Уже установленные приложения продолжат работать.Новость дополняетсяВнимание на то, что при переходе в App Store по ссылке с официального сайта появляется ошибка, обратили Telegram-каналы. Редактор vc.ru тоже не смог найти мессенджер в поиске по магазину приложений.В VK подтвердили, что Max недоступен в App Store. Уже установленные приложения продолжат работать в обычном режиме. Компания запросила разъяснения у Apple и «работает над оперативным решением проблемы».Там напомнили, что Max можно скачать в RuStorе, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте.Max — выбранный правительством России национальный мессенджер. Его развивает «Коммуникационная платформа», «дочка» VK.#новости