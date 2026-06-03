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Таня Боброва
Сервисы

Мессенджер Max пропал из App Store

Уже установленные приложения продолжат работать.

Новость дополняется

  • Внимание на то, что при переходе в App Store по ссылке с официального сайта появляется ошибка, обратили Telegram-каналы. Редактор vc.ru тоже не смог найти мессенджер в поиске по магазину приложений.
  • В VK подтвердили, что Max недоступен в App Store. Уже установленные приложения продолжат работать в обычном режиме. Компания запросила разъяснения у Apple и «работает над оперативным решением проблемы».
  • Там напомнили, что Max можно скачать в RuStorе, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте.
  • Max — выбранный правительством России национальный мессенджер. Его развивает «Коммуникационная платформа», «дочка» VK.

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