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Данила Бычков
Сервисы

Платформа предсказаний Kalshi начнет проверять информацию о трудоустройстве пользователей на рынках с «повышенным риском»

Чтобы бороться с инсайдерами.

Источник: Kalshi
Источник: Kalshi
  • Kalshi добавила систему оценки рисков для каждого рынка, говорится в заявлении компании. Площадка будет учитывать вероятность инсайдерских ставок, риск манипуляций и то, «насколько исход зависит от одного человека или группы людей».
  • Для торговли на рынках с «повышенным риском» Kalshi будет просить пользователей предоставить информацию о трудоустройстве для выявления потенциальных инсайдеров. В компании не уточнили, для ставок на какие события потребуется предоставлять такие данные.
  • В Kalshi отметили, что в первом квартале 2026 года компания провела более 150 расследований, заблокировала около 100 потенциальных инсайдерских сделок и направила 20 обращений в правоохранительные органы.
  • В мае 2026 года в США арестовали сотрудника Google, который использовал инсайдерскую информацию для ставок на Polymarket и выиграл $1,2 млн.
Данила Бычков
Сервисы
Метеослужба Франции заподозрила, что кто-то «подкрутил» датчики температуры в парижском аэропорту, чтобы выиграть на Polymarket

Несколько пользователей сервиса «заработали» до $20 тысяч за счёт резких скачков температуры.

Источник: @GrablyR

#новости #kalshi

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