Платформа предсказаний Kalshi начнет проверять информацию о трудоустройстве пользователей на рынках с «повышенным риском»

Чтобы бороться с инсайдерами.Источник: KalshiKalshi добавила систему оценки рисков для каждого рынка, говорится в заявлении компании. Площадка будет учитывать вероятность инсайдерских ставок, риск манипуляций и то, «насколько исход зависит от одного человека или группы людей».Для торговли на рынках с «повышенным риском» Kalshi будет просить пользователей предоставить информацию о трудоустройстве для выявления потенциальных инсайдеров. В компании не уточнили, для ставок на какие события потребуется предоставлять такие данные.В Kalshi отметили, что в первом квартале 2026 года компания провела более 150 расследований, заблокировала около 100 потенциальных инсайдерских сделок и направила 20 обращений в правоохранительные органы.В мае 2026 года в США арестовали сотрудника Google, который использовал инсайдерскую информацию для ставок на Polymarket и выиграл $1,2 млн.Данила БычковСервисы21 апрМетеослужба Франции заподозрила, что кто-то «подкрутил» датчики температуры в парижском аэропорту, чтобы выиграть на Polymarket Несколько пользователей сервиса «заработали» до $20 тысяч за счёт резких скачков температуры. #новости #kalshi