РБК: Роскомнадзор изменил подход к блокировке VPN — это вызвало проблемы с доступом к российским облачным сервисам и сайтам

По словам экспертов, VPN‑сервисы маскируют трафик под легальные российские ресурсы, используя для этого мощности отечественных облачных провайдеров.Фото «Ъ» В конце мая — начале июня 2026 года владельцы сайтов, размещённых на крупных российских хостингах, начали жаловаться, что те перестали открываться у части пользователей, пишет РБК.Несколько крупных провайдеров, в том числе Selectel, Beget, Timeweb, подтвердили сбои. Причиной они назвали обновление настроек технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые Роскомнадзор (РКН) использует для фильтрации трафика.Опрошенные изданием эксперты связали изменения правил фильтрации с блокировками VPN-сервисов, которые часто маскируют свой трафик под легальные российские ресурсы. Поскольку он зашифрован, ТСПУ не могут определить его содержание и принимают решения о блокировке по косвенным признакам: диапазону IP-адресов сервера, характеристикам защищённого соединения, частоте подключений и цифровому отпечатку браузера. Из-за этого под ограничения может попадать и обычный, не связанный с VPN трафик, пояснил один из собеседников.К наиболее уязвимым для «случайных» блокировок специалисты относят мобильные приложения, которые постоянно обмениваются данными по защищённому каналу, сервисы с непрерывно открытым соединением в реальном времени, облачные платформы и b2b‑сервисы с множеством API, а также проекты, использующие решения вроде Cloudflare для ускорения и защиты медиаконтента.«РКН борется с каскадными VPN-туннелями, когда клиент подключается к серверу в России, а оттуда — к серверу вне России», — говорит глава RUVDS Никита Цаплин. При этом, по его данным, большинство жалоб поступает от физлиц, которые сталкиваются с проблемами при обновлении иностранного ПО.«Более логично», если бы РКН информировал провайдера о подозрительной активности на конкретном адресе, а не блокировал адрес без предупреждения, считает Цаплин. Тогда хостинг мог бы связаться с клиентом и решить вопрос. Такой алгоритм сейчас прорабатывается, добавил он.Таня БоброваСервисы16 апрВласти предложили запретить провайдерам хостинга предоставлять доступ владельцам VPN-сервисов — «Ъ» Такая мера есть в поправках ко второму чтению второго пакета мер по борьбе с мошенниками, пишет газета.Власти предложили запретить провайдерам хостинга предоставлять вычислительные мощности владельцам сайтов и информсистем, которые обеспечивают доступ к заблокированной в России информации, пишет «Ъ» со ссылкой на поправки.#новости #ркн