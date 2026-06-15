В Google Earth добавили режим авиасимулятора

Он доступен в веб-версии сервиса. Скринкаст vc.ruСимулятор запустили как эксперимент, сообщила компания. Он имитирует управление самолётом с упрощённой физикой полёта.Чтобы запустить его, на главной странцие Google Earth нужно нажать кнопку «Исследовать сервис». Затем можно переместиться к нужному месту на карте и во вкладке «Инструменты» выбрать «Имитацию полёта».Во время полёта трёхмерные модели зданий и рельефа загружаются динамически — лучше всего в локациях, для которых предусмотрен 3D-режим. При низкой пропускной способности сети могут возникать задержки загрузки, предупредила Google.#новости #googleearth