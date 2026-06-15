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Артур Томилко
Сервисы

В Google Earth добавили режим авиасимулятора

Он доступен в веб-версии сервиса.

Скринкаст vc.ru
  • Симулятор запустили как эксперимент, сообщила компания. Он имитирует управление самолётом с упрощённой физикой полёта.
  • Чтобы запустить его, на главной странцие Google Earth нужно нажать кнопку «Исследовать сервис». Затем можно переместиться к нужному месту на карте и во вкладке «Инструменты» выбрать «Имитацию полёта».
  • Во время полёта трёхмерные модели зданий и рельефа загружаются динамически — лучше всего в локациях, для которых предусмотрен 3D-режим. При низкой пропускной способности сети могут возникать задержки загрузки, предупредила Google.

#новости #googleearth

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