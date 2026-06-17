Google выпустила Android 17 для своих смартфонов Pixel — в ОС добавили режим многозадачности, ИИ-функции для редактирования видео и генерации музыки

Одновременно компания выпустила Wear OS 7 для часов Pixel Watch. Источник: GoogleAndroid 17 доступна для смартфонов Pixel 6 и более новых версий, сообщила компания.В интерфейс системы добавили режим многозадачности Bubble Bar. Он позволяет использовать избранные приложения поверх других открытых окон. Например, когда в мессенджер приходит сообщение, на экране появляется небольшой «пузырь» с фотографией контакта — при нажатии на него открывается мини-версия чата. На устройствах с «большим» экраном для «пузырей» предусмотрена отдельная панель в нижнем правом углу.В настройках оформления появилась возможность скрывать подписи под иконками на домашнем экране. А функция записи экрана получила полностью переработанный интерфейс в виде плавающей панели.Источник: Google В Android 17 также установили дополнительные ограничения на использование оперативной памяти приложениями. Это должно улучшить общую стабильность системы и сократить энергопотребление.Среди новых ИИ-функций — генерация музыки с помощью модели Lyria 3, а также создание и редактирование видео с нуля или на основе контента из галереи с помощью Gemini Omni. Смартфоны Pixel 10a также получат функцию перевода устной речи в режиме реального времени.В Wear OS 7 компания «оптимизировала энергопотребление» — время автономной работы часов Pixel Watch должно увеличиться на 10% по сравнению с Wear OS 6.Система начала поддерживать обновления в реальном времени. С помощью часов можно отслеживать прогресс тренировок, статус доставки и других длящихся процессов.Wear OS 7 также получила функцию распознавания чрезвычайных ситуаций. Часы смогут автоматически связаться с экстренными службами и выбранными контактами, если зафиксируют ДТП, падение или отсутствие пульса.Позднее в 2026 году Google планирует добавить в Wear OS 7 функции на базе Gemini. Например, пользователи смогут создавать собственные виджеты по текстовым запросам.#новости #android