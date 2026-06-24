Популярный VPN-клиент Happ пропал из российского App Store

В марте 2026 года по требованию Роскомнадзора из магазина удалили приложения Streisand, V2Box и v2RayTun.Скриншот vc.ruПри попытке открыть приложение Happ - Proxy Utility Plus с российского аккаунта по прямой ссылке появляется сообщение, что оно «недоступно в стране», обратили внимание СМИ.По словам разработчиков сервиса, за удалением стоит Роскомнадзор. В самом ведомстве, а также в Apple ситуацию пока не комментировали.Happ — популярный клиент для настройки VPN. Сам он не предоставляет готовые серверы, но позволяет использовать конфигурации для разных VPN-протоколов.В марте 2026 года Apple удалила из российского App Store несколько других VPN-клиентов, в том числе числе Streisand, V2Box, v2RayTun. Разработчики последнего тогда поделились письмом от компании, в котором говорилось, что приложение удалили из магазина по требованию Роскомнадзора, поскольку «оно содержит незаконный в России контент».#новости #vpn