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Артур Томилко
Сервисы

Популярный VPN-клиент Happ пропал из российского App Store

В марте 2026 года по требованию Роскомнадзора из магазина удалили приложения Streisand, V2Box и v2RayTun.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • При попытке открыть приложение Happ - Proxy Utility Plus с российского аккаунта по прямой ссылке появляется сообщение, что оно «недоступно в стране», обратили внимание СМИ.
  • По словам разработчиков сервиса, за удалением стоит Роскомнадзор. В самом ведомстве, а также в Apple ситуацию пока не комментировали.
  • Happ — популярный клиент для настройки VPN. Сам он не предоставляет готовые серверы, но позволяет использовать конфигурации для разных VPN-протоколов.
  • В марте 2026 года Apple удалила из российского App Store несколько других VPN-клиентов, в том числе числе Streisand, V2Box, v2RayTun. Разработчики последнего тогда поделились письмом от компании, в котором говорилось, что приложение удалили из магазина по требованию Роскомнадзора, поскольку «оно содержит незаконный в России контент».

#новости #vpn

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