Google разрешит использовать сторонние способы оплаты покупок в Google Play

Компания также снизит комиссию магазина и введёт гибкие ставки — от 10% до 25%.Разработчики из США, Великобритании и ЕС с 30 июня 2026 года смогут использовать альтернативные платёжные системы и направлять пользователей на собственные сайты для покупок, говорится в блоге Android.Для остальных регионов поддержку сторонних способов оплаты будут внедрять постепенно. По всему миру она должна заработать к осени 2027 года.Компания также решила отказаться от фиксированной комиссии Google Play в 30%. Вместо неё начнут использовать гибкую систему, которая будет учитывать выручку приложения и специфику платежа.Например, для сервисов с выручкой меньше $1 млн в год комиссия на все операции составит 10%. Для приложений с показателем свыше $1 млн в год комиссия составит 20% для внутриигровых покупок и 10% для подписок.В 2024 году Apple разрешила использовать сторонние магазины и способы оплаты в ЕС и США. В декабре 2025 года — в Японии, а в июне 2026-го — в Бразилии.#новости #googleplay