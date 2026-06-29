WhatsApp* представил юзернеймы и открыл их бронирование

Функцию запустят в течение нескольких месяцев.Источник: WhatsApp* WhatsApp* официально представил юзернеймы в своём блоге. Если пользователь подключит опцию, новый контакт — другой пользователь или компания — не смогут увидеть его номер телефона.Юзернеймы запустят «позже в 2026 году», пока же мессенджер предлагает зарезервировать их. Это можно сделать в обновлённой версии сервиса: нужно зайти в настройки, затем выбрать Account и Username. Ник можно придумать самостоятельно или сгенерировать.Пользователи также смогут дополнительно добавить «ключ», пишет Engadget. Другие пользователи должны будут знать его вместе с юзернеймом, чтобы отправить сообщение. На первом этапе в качестве ключа можно указать четыре цифры.Источник: WhatsApp* / The VergeОпцию будут добавлять постепенно для разных стран в течение нескольких месяцев. Уведомление придёт в WhatsApp*.О том, что в WhatsApp* добавят юзернеймы, летом 2025 года писало WABetaInfo. Такая опция уже есть, например, в Telegram и Signal.*Meta, которая владеет WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #whatsapp