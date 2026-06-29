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Таня Боброва
Сервисы

WhatsApp* представил юзернеймы и открыл их бронирование

Функцию запустят в течение нескольких месяцев.

Источник: WhatsApp* 
Источник: WhatsApp* 
  • WhatsApp* официально представил юзернеймы в своём блоге. Если пользователь подключит опцию, новый контакт — другой пользователь или компания — не смогут увидеть его номер телефона.
  • Юзернеймы запустят «позже в 2026 году», пока же мессенджер предлагает зарезервировать их. Это можно сделать в обновлённой версии сервиса: нужно зайти в настройки, затем выбрать Account и Username. Ник можно придумать самостоятельно или сгенерировать.
  • Пользователи также смогут дополнительно добавить «ключ», пишет Engadget. Другие пользователи должны будут знать его вместе с юзернеймом, чтобы отправить сообщение. На первом этапе в качестве ключа можно указать четыре цифры.
Источник: WhatsApp* / The Verge
  • Опцию будут добавлять постепенно для разных стран в течение нескольких месяцев. Уведомление придёт в WhatsApp*.
  • О том, что в WhatsApp* добавят юзернеймы, летом 2025 года писало WABetaInfo. Такая опция уже есть, например, в Telegram и Signal.

*Meta, которая владеет WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #whatsapp

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