Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Викторина
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
Сервисы

«2ГИС» отметил на карте заведения, которыми больше всего интересовались пользователи в 2025 году

В рейтинг вошли автосервисы, салоны красоты, цветочные магазины, медцентры, гостиницы, кафе и бары.

Источник: «2ГИС»
Источник: «2ГИС»
  • Сервис проанализировал 644 тысячи компаний и с помощью алгоритма выбрал 11,2 тысячи лучших в городах России, а также в Батуми (Грузия), Бишкеке (Кыргызстан), Ереване (Армения), Минске (Беларусь), Ташкенте и Самарканде (Узбекистан) и в 17 городах Казахстана.
  • Алгоритм оценивал места со средним рейтингом за 2025 год не ниже 4,3 звезды. Он учитывал среднее число открытий карточки за день по запросам компании в поиске, а также количество обращений из «2ГИС» (звонки, маршруты, переходы на сайт и другое). Ещё три метрики — количество загруженных в отзывы фотографий, соотношение положительных и негативных рецензий и упоминание в них «критичных нарушений».
Источник: «2ГИС»
Источник: «2ГИС»
  • Посмотреть заведения можно по фильтру «Премия 2ГИС» в сервисе, они также помечены специальным значком. Больше всего их в Москве (1722), Санкт-Петербурге (342), Новосбирске (224), Екатеринбурге (182), Краснодаре (173), Самаре (172), Челябинске (170), Красноярске (162) и Уфе (161).
Источник: «2ГИС»
Источник: «2ГИС»

#новости #2гис

1