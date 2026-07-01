«2ГИС» отметил на карте заведения, которыми больше всего интересовались пользователи в 2025 году

В рейтинг вошли автосервисы, салоны красоты, цветочные магазины, медцентры, гостиницы, кафе и бары.Источник: «2ГИС»Сервис проанализировал 644 тысячи компаний и с помощью алгоритма выбрал 11,2 тысячи лучших в городах России, а также в Батуми (Грузия), Бишкеке (Кыргызстан), Ереване (Армения), Минске (Беларусь), Ташкенте и Самарканде (Узбекистан) и в 17 городах Казахстана.Алгоритм оценивал места со средним рейтингом за 2025 год не ниже 4,3 звезды. Он учитывал среднее число открытий карточки за день по запросам компании в поиске, а также количество обращений из «2ГИС» (звонки, маршруты, переходы на сайт и другое). Ещё три метрики — количество загруженных в отзывы фотографий, соотношение положительных и негативных рецензий и упоминание в них «критичных нарушений».Источник: «2ГИС»Посмотреть заведения можно по фильтру «Премия 2ГИС» в сервисе, они также помечены специальным значком. Больше всего их в Москве (1722), Санкт-Петербурге (342), Новосбирске (224), Екатеринбурге (182), Краснодаре (173), Самаре (172), Челябинске (170), Красноярске (162) и Уфе (161).Источник: «2ГИС»#новости #2гис