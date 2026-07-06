Минцифры предложило ввести автоблокировку «детских» SIM-карт при нулевом балансе — РБК

Проект нужен для реализации второго пакета мер по защите от мошенников.Источник: Kindel Media / Pexels Минцифры опубликовало проект постановления правительства об изменениях в правилах оказания услуг связи, пишет РБК. Их подготовили для реализации второго пакета мер по защите от мошенников, принятого в июне 2026 года. В ведомстве не ответили на запрос издания.Среди изменений — правила работы «детских» SIM-карт. Если номер оформлен на ребёнка либо передан ему родителем, оператор обязан приостановить обслуживание, как только на счету закончатся деньги. Речь идёт об авансовой системе расчётов. Блокировать будут звонки, SMS, мобильный интернет и допуслуги.Документ также предписывает полностью отключить приём звонков с иностранных номеров, запретить роуминг за пределами России, прекратить любые массовые рассылки и обеспечить «бесплатную круглосуточную фильтрацию контента, способного причинить вред здоровью и развитию ребёнка».Родителю нужно будет уведомить оператора о передаче SIM-карты несовершеннолетнему и указать его возраст — лично в салоне связи или в личном кабинете. Ограничения введут и если договор на услуги связи заключил сам несовершеннолетний.В проекте прописаны и другие нормы: например, правило, по которому физлицо не сможет расторгнуть договор и отказаться от номера ранее чем через 90 дней после его получения. Если абонент подал заявление до истечения этого времени, оператор должен приостановить оказание услуг и взимание платы, но сам договор продолжит действовать, а номер останется за абонентом на весь трёхмесячный период.Мера нужна для борьбы с многократной и последовательной заменой SIM-карт, чтобы усложнить использование одноразовых «симок» в мошеннических схемах, уточняло РБК.Евгения ЕвсееваПраво08:44Минцифры предлагают вернуть подтверждение «значимых действий» через Max или SMS в третьем пакете мер по защите от мошенников — Forbes Источники издания считают, что методы эти — не самые надёжные. #новости