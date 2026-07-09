Браузер DuckDuckGo добавил встроенный блокировщик рекламных видео на YouTube

И на других сайтах.Источник: DuckDuckGoОб этом DuckDuckGo объявил в своём блоге. Блокировка рекламных видео будет включена по умолчанию для пользователей iPhone, Windows и Mac в последних версиях браузера. На Android пока придётся включать её самостоятельно, но «вскоре» появится и автоматическое подключение.Расширение блокирует большинство рекламы на YouTube — в том числе ту, что появляется до начала ролика и после его окончания.Новая система блокировки использует списки фильтров с открытым исходным кодом от uBlockOrigin. Она дополнена собственными правилами совместимости DuckDuckGo.Компания предупреждает, что блокировка рекламы может привести к «немного более длительному» времени буферизации, но после видео будет работать как обычно.#новости #duckduckgo