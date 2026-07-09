Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Карьера
Инвестиции
Крипто
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
Сервисы

Браузер DuckDuckGo добавил встроенный блокировщик рекламных видео на YouTube

И на других сайтах.

Источник: DuckDuckGo
Источник: DuckDuckGo
  • Об этом DuckDuckGo объявил в своём блоге. Блокировка рекламных видео будет включена по умолчанию для пользователей iPhone, Windows и Mac в последних версиях браузера. На Android пока придётся включать её самостоятельно, но «вскоре» появится и автоматическое подключение.
  • Расширение блокирует большинство рекламы на YouTube — в том числе ту, что появляется до начала ролика и после его окончания.
  • Новая система блокировки использует списки фильтров с открытым исходным кодом от uBlockOrigin. Она дополнена собственными правилами совместимости DuckDuckGo.
  • Компания предупреждает, что блокировка рекламы может привести к «немного более длительному» времени буферизации, но после видео будет работать как обычно.

#новости #duckduckgo

7
5
3
2
1