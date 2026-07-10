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Артур Томилко
Сервисы

Google начнёт помечать рекламу, созданную с помощью ИИ

Отметку можно будет увидеть в разделе с информацией об объявлении.

Источник: Google 
Источник: Google 
  • С её помощью пользователи смогут узнать, использовался ли ИИ при создании или редактировании рекламы, пишет TechCrunch.
  • Если объявление создано с помощью встроенных ИИ‑инструментов Google, пометка добавится автоматически. В остальных случаях рекламодатель должен будет указать на использование ИИ самостоятельно. При этом компания не будет самостоятельно проверять объявления.
  • Пометка будет отображаться в разделе с подробностями об объявлении. Чтобы открыть его, пользователь должен нажать на иконку с тремя точками или значок информации в объявлениях.

#новости #google

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