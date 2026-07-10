Google начнёт помечать рекламу, созданную с помощью ИИ

Отметку можно будет увидеть в разделе с информацией об объявлении. Источник: Google С её помощью пользователи смогут узнать, использовался ли ИИ при создании или редактировании рекламы, пишет TechCrunch.Если объявление создано с помощью встроенных ИИ‑инструментов Google, пометка добавится автоматически. В остальных случаях рекламодатель должен будет указать на использование ИИ самостоятельно. При этом компания не будет самостоятельно проверять объявления.Пометка будет отображаться в разделе с подробностями об объявлении. Чтобы открыть его, пользователь должен нажать на иконку с тремя точками или значок информации в объявлениях.#новости #google