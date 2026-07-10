Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами возможное введение обязательной идентификации клиентов через Госуслуги — «Ъ»

Сейчас хостинг-провайдеры могут использовать разные способы проверки.Об этом «Ъ» рассказали два собеседника на рынке хостинг-провайдеров. По данным газеты, речь идёт обо всех предоставляемых провайдерами услугах. Это нужно, «чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь с подтверждённой учётной записью», говорит источник в отрасли.В Минцифры на момент выхода материала не ответили на запрос газеты. По данным Роскомнадзора, на 8 июля 2026 года в реестре провайдеров хостинга — 584 записи.Опрошенные изданием эксперты отметили, что инструменты, «гарантирующие, что за ресурсом стоит реальный пользователь», помогают бороться с фишингом и мошенничеством. Но для иностранцев предлагаемая идентификация может стать барьером — для них нужны альтернативные варианты.Издание напоминает, что с сентября 2026 года идентификация через Госуслуги понадобится для доменов в зонах .ru, .рф и .su. Для любых действий с доменом, например регистрации и продления, потребуется подтверждать личность через систему.#новости