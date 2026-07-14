Некоторые пользователи в России пожаловались на проблемы с доступом к Google, GitHub, сервисам Apple и Samsung

Сайты не открываются с российских IP-адресов.Дополнено в 12:05 мск. Пользователи начали сообщать о восстановлении доступа к сервисам. Доля сетевых сбоев, по данным Detector404, также пошла на спад.В Роскомнадзоре заявили «РИА Новостям», что не ограничивали доступ к GitHub, Google и Applе. Скриншот vc.ruПо данным Detector404, проблемы возникли около 10:00 мск. За час пользователи оставили больше 650 жалоб на работу Google и больше 350 жалоб на GitHub.В 11:15 мск также начало расти число сообщений о проблемах с загрузкой сайта Apple, а также доступом к App Store и другим сервисам компании. Кроме того, пользователи сообщают о сбоях в работе сервисов Samsung для смартфонов и телевизоров.Большинство жалоб — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Челябинской областей. Detector404 также фиксирует сетевые сбои: https-соединение с GitHub обрывается примерно в 50% случаев, с Google — в 26%, с Apple — в 99%, с Samsung — в 21%.Пользователи отмечают, что сайты не открываются только с российских IP-адресов. При этом о блокировке сервисов Роскомнадзор официально не сообщал.#новости