Некоторые пользователи в России пожаловались на проблемы с доступом к Google, GitHub, сервисам Apple и Samsung

Дополнено в 12:05 мск. Пользователи начали сообщать о восстановлении доступа к сервисам. Доля сетевых сбоев, по данным Detector404, также пошла на спад.



В Роскомнадзоре заявили «РИА Новостям», что не ограничивали доступ к GitHub, Google и Applе.