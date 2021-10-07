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Сервисы
TJ

В работе «Википедии» произошёл сбой Статьи редакции

По данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись, в основном, пользователи из России.

10 10 комментариев
476 просмотров

На 19:50 пользователи оставили больше 700 сообщений о проблемах с доступом к «Википедии», по данным сервиса Downdetector.

Сообщения о сбое на Downdetector

По данным GlobalCheck, проблемы с доступом есть у пользователей Yota, «Ростелеком», «Мегафон», МТC.

GlobalCheck @globalchecknet
В России начались проблемы с доступностью Википедии.
Изучаем их, пока не можем уверенно заявить о блокировке.

Сейчас Википедия недоступна для большинства пользователей из России.
https://globalcheck.net/ru/monitoring/ru/wikipedia

В Twitter пользователи пишут, что могут зайти на сайт через VPN.

€BPOCCИЯ, HE 欧BPA3ИЯ @azazet
Тааак, у меня теперь и Википедия в России без VPN не запускается. Приехали...
Неужели из-за "Пандоры"?
Alex Ratio @RatioAlex
@CKonovalov А у меня все нормально с Фейсбуком. А Википедия только через VPN открывается
Дополнено 20:15 Сайт «Википедия» заработал.

#новость #сбой #википедия

10 10 комментариев
3
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Сергей Михайленко

При этом большинство узнало о сбое спустя некоторое время, из новостей, с адекватной реакцией. Тогда как о сбое в вселенной Facebook — узнал каждый в первые секунды, на личном опыте и с максимальным негодованием

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–1
Anatoly Grigoryev

Ну родительские чаты садиков/школ обычно создают в вотсапе а не в википедии

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2
Генадий Копылов

Опять чё то взломмали))

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0
Сергей Янзин

Скорее тренируются блокировать

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0
Anatoly Grigoryev
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0
Джон Картошкин

Что лучше?
1. Сбой Википедии?
2. Полное прекращение работы Telegram в России?
3. Баян в студию!

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0
Anatoly Grigoryev
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0
Александр Никитин

Пора уже делать свои Википедии. А то мир рухнет и мы на его обломках. 

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0
Даниил Слесарчук

википедия - левацкая помойка

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0
Evgeniy Zorin

Тоже мне проблема, надо просто подключиться к Анатолию Вассерману и восстановить ее из кэша

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0
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