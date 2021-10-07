В работе «Википедии» произошёл сбой Статьи редакции
По данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись, в основном, пользователи из России.
На 19:50 пользователи оставили больше 700 сообщений о проблемах с доступом к «Википедии», по данным сервиса Downdetector.
По данным GlobalCheck, проблемы с доступом есть у пользователей Yota, «Ростелеком», «Мегафон», МТC.
В Twitter пользователи пишут, что могут зайти на сайт через VPN.
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