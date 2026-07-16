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Артур Томилко
Сервисы

В США двое пользователей YouTube Premium подали иск к сервису из-за нативной рекламы в роликах

По их словам, при оформлении подписки платформа обещает «отключить рекламу», но не предупреждает об интеграциях, которые размещают сами авторы видео.

Источник: Google 
Источник: Google 
  • Заявители утверждают, что YouTube вводит пользователей в заблуждение, пишет MediaPost. Сервис заявляет, что подписка Premium позволяет смотреть видео без рекламы, однако платные пользователи «всё равно её видят».
  • Истцы признают, что в справочном центре YouTube упоминает об интеграциях и спонсорских ссылках, которые авторы могут добавлять в видео независимо от сервиса. Однако они считают, что справочная информация YouTube «не является частью условий, на которые пользователи соглашаются при оформлении подписки».
  • По их мнению, YouTube обманывает потребителей, когда утверждает, что подписка позволяет отключить рекламу, а затем показывает платным пользователям ролики с пометкой «Промо».
  • Конкретные требования истцов издание не приводит. В YouTube претензии пока не комментировали.

#новости #youtube

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