В США двое пользователей YouTube Premium подали иск к сервису из-за нативной рекламы в роликах

По их словам, при оформлении подписки платформа обещает «отключить рекламу», но не предупреждает об интеграциях, которые размещают сами авторы видео.Источник: Google Заявители утверждают, что YouTube вводит пользователей в заблуждение, пишет MediaPost. Сервис заявляет, что подписка Premium позволяет смотреть видео без рекламы, однако платные пользователи «всё равно её видят».Истцы признают, что в справочном центре YouTube упоминает об интеграциях и спонсорских ссылках, которые авторы могут добавлять в видео независимо от сервиса. Однако они считают, что справочная информация YouTube «не является частью условий, на которые пользователи соглашаются при оформлении подписки».По их мнению, YouTube обманывает потребителей, когда утверждает, что подписка позволяет отключить рекламу, а затем показывает платным пользователям ролики с пометкой «Промо».Конкретные требования истцов издание не приводит. В YouTube претензии пока не комментировали.#новости #youtube