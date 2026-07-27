«Интерес в развитии компании, а не выходе из неё»: создатель ClickHouse — о «спин-оффе» из «Яндекса», планах догнать DataBricks и возможном IPO

Мы только-только начинаем прикасаться к типу компаний, которые составляют основную часть прибыли того же DataBricks. Крупные финансовые организации, телеком-компании, [правительственные]. Это первое.
Но если мы будем ориентироваться на то, что через несколько лет покроем этот рынок, то это будет абсолютно недостаточно для нас, потому что у нас есть преимущество: мы делаем real-time-аналитику намного лучше.
Это самое важное для того, чтобы делать ИИ-агентов на основе данных. Это могут быть агенты, которые работают по данным мониторинга, [наблюдаемости ИТ-систем], по данным, которые генерируются для антифрода в банках. Чем лучше данные, тем быстрее работает база.