«Интерес в развитии компании, а не выходе из неё»: создатель ClickHouse — о «спин-оффе» из «Яндекса», планах догнать DataBricks и возможном IPO

Если взять ClickHouse как закрытую технологию, то люди будут думать: «А чем он лучше других баз вроде Vertica, Teradata и тому подобных?»

Open source выступает отличным способом немного взломать рыночную нишу и отхватить долю, потому что на старте популярность растёт просто за счёт самого факта открытого исходного кода.